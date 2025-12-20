Bomberos sofocan incendio en empresa

Matehuala.- Se generó un incendio en el interior de la Fábrica de Interruptores en un almacén donde había varios solventes entre otros tipos de químicos, no hubo lesionados, pues fueron evacuados rápidamente los empleados, al lugar acudieron elementos de Bomberos, de Protección Civil Municipal y Tránsito y Vialidad.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves, cuando se empezó a incendiar un almacén con solventes de la fábrica ubicada en la Avenida Roble, debido al siniestro fueron evacuados los trabajadores de la empresa y colocados en un punto de reunión y se pidió apoyo a las corporaciones de auxilio para evitar que el incendio se propagara por más lugares.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo, de Protección Civil Municipal quienes entraron a la empresa y empezaron a controlar el fuego, gracias a su habilidad y conocimientos lo apagaron rápidamente, no logró salirse de control, además de que no hubo ninguna persona lesionada solo daños materiales.

Afuera de la empresa se encontraban elementos de Tránsito y Vialidad así como de la Policía Municipal desviando el tráfico, afortunadamente no hubo lesionados en este siniestro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí