logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Buena ocupación hotelera en Navidad

Por Redacción

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Buena ocupación hotelera en Navidad

CIUDAD VALLES.- La ocupación hotelera en Valles para finalizar el año es de un 35 por ciento, según datos de la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria Treviño.

Refirió que la llegada de visitantes suele ser baja en esta temporada, en la que los reportes que tiene a la mano le indican que hay alrededor de 680 habitaciones ocupadas o reservadas en este inicio de semana, de las 1 mil 950 que hay disponibles en el municipio.

incidente contra turistas no tiene afectaciones AÚN

El sábado, hombres en moto y en una camioneta dispararon contra un autobús de turismo de Puebla de gente que estaba hospedada en Aquismón y que había ido de paseo a Micos y de acuerdo con la funcionaria, este hecho no ha causado afectaciones en la ocupación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pidió que no se maneje la información con amarillismo para evitar que haya efectos negativos en la llegada de más turistas durante próximos días.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abundan pedigüeños en cruceros
Abundan pedigüeños en cruceros

Abundan pedigüeños en cruceros

SLP

Carmen Hernández

Menores de edad son usados por adultos para pedir caridad

Jóvenes acuden a recoger cartilla militar
Jóvenes acuden a recoger cartilla militar

Jóvenes acuden a recoger cartilla militar

SLP

Carmen Hernández

Motociclista ebrio chocó contra repartidor
Motociclista ebrio chocó contra repartidor

Motociclista ebrio chocó contra repartidor

SLP

Redacción

Llaman a no regalar mascotas a niños
Llaman a no regalar mascotas a niños

Llaman a no regalar mascotas a niños

SLP

Carmen Hernández