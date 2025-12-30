Buena ocupación hotelera en Navidad

CIUDAD VALLES.- La ocupación hotelera en Valles para finalizar el año es de un 35 por ciento, según datos de la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria Treviño.

Refirió que la llegada de visitantes suele ser baja en esta temporada, en la que los reportes que tiene a la mano le indican que hay alrededor de 680 habitaciones ocupadas o reservadas en este inicio de semana, de las 1 mil 950 que hay disponibles en el municipio.

incidente contra turistas no tiene afectaciones AÚN

El sábado, hombres en moto y en una camioneta dispararon contra un autobús de turismo de Puebla de gente que estaba hospedada en Aquismón y que había ido de paseo a Micos y de acuerdo con la funcionaria, este hecho no ha causado afectaciones en la ocupación.

Pidió que no se maneje la información con amarillismo para evitar que haya efectos negativos en la llegada de más turistas durante próximos días.