ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Buena respuesta a la colecta de Bomberos

Recursos captados servirán para dar mantenimiento a los vehículos

Por Carmen Hernández

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad Fernández.- El Cuerpo de Bomberos en la colecta realizada lograron captar recursos por un monto de 38 mil pesos, los que serán destinados para rehabilitar la plantilla de vehículos de la corporación, para evitar fallas cuando se atienda una emergencia.  

El comandante del Cuerpo de Bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que a pesar del poco personal que se tiene se puso en marcha la colecta, teniendo una buena respuesta de la población, por los recursos que se captaron.  

Informó Ruiz Barragán que los recursos recaudados serán destinados para brindar mantenimiento a algunas unidades que recién se han adquirido por parte de la corporación. 

Refiere que con estas acciones se está previendo la temporada de los incendios forestales, que inician en el mes de enero, ya que con las unidades en buenas condiciones, se podrán atender los llamados de auxilio.

