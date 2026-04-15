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Buena respuesta a la vacunación antirrábica

Por Miguel Barragán

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Buena respuesta a la vacunación antirrábica

CIUDAD VALLES.- Con las 100 aplicaciones de vacunas antirrábicas de este martes, en Buenos Aires, la dirección de Ecología ha hecho 583 vacunaciones en esta campaña intensa.

Dentro de la campaña de vacunación iniciada hace un par de semanas, Ecología ha colaborado con una aplicación alterna, en la que ha inoculado a 583 canes y gatos, en la colonia Plan de Ayala, Buenos Aires y en sus propias instalaciones.

También han solicitado estas campañas las colonias Fincas y Fraccionamiento El Sol, a las que darán fechas. Esta cantidad de vacunas significa el 1 por ciento de la meta que tiene la Jurisdicción de vacunación para esta temporada.

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