Buena respuesta al Viernes Ciudadano

CIUDAD VALLES.- Un promedio de 200 personas atendió directamente el alcalde en la primera jornada ciudadana que organiza el Ayuntamiento en la presente administración.

De acuerdo con datos de la misma casa de Gobierno, hubo 58 turnos para pasar al Salón de Cabildos a la jornada de atención directa del alcalde y sus funcionarios más cercanos.

Entre los turnos, pasaban de dos a cuatro personas, por eso se llegó a la cifra y las peticiones más recurrentes son alumbrado público, regulación de las rutas de la basura, la pavimentación de una calle o apoyos deportivos, así como gestiones personales. De acuerdo con los datos de Palacio Municipal, la atención se brindó de 10 de la mañana a tres de la tarde.