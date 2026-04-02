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Burócratas a descansar durante los días santos

Por Redacción

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Burócratas a descansar durante los días santos

CIUDAD VALLES.- Las oficinas de Gobierno, el INE y la Dapas cerrarán sus puertas durante los días Santos y regresarán a las actividades el 6 de abril.

Aunque los días Santos de la Cuaresma católica no están marcados como días de asuetos oficiales en el calendario cívico, este jueves 2 y viernes 3 de abril estarán cerradas las puertas y ventanillas de las dependencias del Ayuntamiento, Gobierno del Estado, Dapas, Registro Civil Estatal, Finanzas y del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo con la información de estas mismas dependencias oficiales.

El regreso a las actividades de todas estas oficinas será el lunes 6 de abril, por lo que personas que requieren de algún trámite, deberán esperar hasta el lunes.

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