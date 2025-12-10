logo pulso
Buscan ya a reina de Matehuala

Por Jesús Vázquez

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Buscan ya a reina de Matehuala

Matehuala.- Se abre la convocatoria para elegir a la próxima reyna de Matehuala 2026, por lo que invitan a las jovencitas interesadas a inscribirse y participar en este importante certamen de belleza, y conocimiento, donde podrán ser la próxima representante de Matehuala a lo largo del 2026.

Se abre oficialmente la convocatoria para elegir a la reina que representará con orgullo, carácter y belleza al municipio de Matehuala en el 2026, donde las interesadas podrán buscar através de las páginas oficiales del gobierno municipal un código QR en el cual podrán registrarse para participar en esta importante elección que cada año se lleva a cabo, y se espera tener una muy buena participación pues Matehuala tiene jovencitas muy hermosas e inteligentes.

Se busca a la próxima embajadora de Matehuala que deberá ser una joven con carisma, seguridad, liderazgo y muchas ganas de vivir una experiencia inolvidable. Los premios serán de la siguiente manera; veinte mil pesos el primer lugar, quince mil pesos el segundo lugar y diez mil pesos el tercer lugar, por lo que exhortan a las jovencitas a participar ene este magno evento en el cual se divertirán y obtendrán grandes aprendizajes.

