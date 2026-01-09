Cae asaltante de tiendas Oxxo´s

Como resultado de un trabajo de inteligencia social y coordinación operativa, oficiales de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron la detención de un hombre, considerado objetivo prioritario, al estar involucrado en varios asaltos con violencia a tiendas de conveniencia en la zona metropolitana.

La detención se logró la noche de este miércoles en la colonia Aeropuerto, luego de que el sujeto asaltara una tienda OXXO y elementos de Policía Vial lograran interceptarlo en su huida a bordo de un vehículo sedan marca Kia en color negro con placas de la UCD.

De acuerdo al reporte, el implicado había sido identificado previamente y se conocían las características del vehículo que utilizaba para trasladarse, por lo que al recibir el reporte de robo de la tienda ubicada en la avenida Aeropuerto y calle Selene, se activó el operativo de búsqueda, logrando interceptar al sospechoso en las inmediaciones de la tienda afectada.

El sujeto, fue identificado como José Martín "N" de 28 años, quien de acuerdo a personal de seguridad de la cadena comercial, habría afectado alrededor de siete sucursales en recientes días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De esta manera, los agentes municipales procedieron con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, para que se continúen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.