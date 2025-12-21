logo pulso
Cae motociclista, evita atropellar a adulto

Por Redacción

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Cae motociclista, evita atropellar a adulto

CIUDAD VALLES.- Un joven cayó de su motocicleta al evitar atropellar a un adulto mayor que presuntamente se atravesó en su camino, en el bulevar Carretera al Ingenio.

La tarde de este sábado, elementos de Protección Civil Municipal auxiliaron a Luis Armando D., vecino del ejido Coyoles, quien conducía una motocicleta Italika color azul y negro.

Fuentes oficiales informaron que el motociclista circulaba por el bulevar, pero al llegar al cruce con la calle Morelos, entrada a la colonia Francisco Villa, realizó una maniobra para no atropellar a un adulto mayor que cruzaba a pie la vialidad.

