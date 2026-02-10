Cambian directiva de Asociación Ganadera

CIUDAD VALLES.- Cambian la directiva de la Asociación Ganadera de Valles, sale Edgar Lárraga Ortega y entra José Dueñas González al relevo, a través de una planilla única.

En la asamblea anual de la mencionada asociación, estuvo presente Luis Ángel Contreras Malibrán, en representación del alcalde David Medina Salazar, para presenciar la ratificación de la planilla única en la que Dueñas González se convirtió en el presidente de los ganaderos en Valles.

Edgar Lárraga quedó en una cartera dentro de la nueva planilla y fue el encargado de armonizar los estatutos a la Ley Ganadera vigente en su administración que duró poco menos de un año.