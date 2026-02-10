logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cambian directiva de Asociación Ganadera

Nombran nuevo presidente de AGV a José Dueñas González

Por Redacción

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Cambian directiva de Asociación Ganadera

CIUDAD VALLES.- Cambian la directiva de la Asociación Ganadera de Valles, sale Edgar Lárraga Ortega y entra José Dueñas González al relevo, a través de una planilla única.

En la asamblea anual de la mencionada asociación, estuvo presente Luis Ángel Contreras Malibrán, en representación del alcalde David Medina Salazar, para presenciar la ratificación de la planilla única en la que Dueñas González se convirtió en el presidente de los ganaderos en Valles.

Edgar Lárraga quedó en una cartera dentro de la nueva planilla y fue el encargado de armonizar los estatutos a la Ley Ganadera vigente en su administración que duró poco menos de un año.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce
Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

Detienen a cuatro personas por presunto uso de billetes falsos en Real de Catorce

SLP

Redacción

Aseguran dinero apócrifo y un vehículo tras reporte ciudadano.

Se incendia un carro en la carretera a Cedral
Se incendia un carro en la carretera a Cedral

Se incendia un carro en la carretera a Cedral

SLP

Redacción

Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural
Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

Abiertas inscripciones en Universidad Intercultural

SLP

Carmen Hernández

Polis que protegían a extorsionadores serán cesados
Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

Polis que protegían a extorsionadores serán cesados

SLP

Redacción

Autoridades municipales esperan que FGE de a conocer sus nombres