Camión tira aceite en la calle Leona Vicario

Matehuala.- Un camión derramó mucho aceite en la calle Leona Vicario de la zona centro de la ciudad, dejando un tiradero por toda la zona, lo cual era muy peligroso ya que podía provocar algún accidente vehicular, por lo que se pidió apoyo a los bomberos para que retiraran el lubricante.

Los hechos se presentaron en calle del centro de la ciudad, donde un camión que pasaba por la zona dejó un derrame de aceite, los vecinos del lugar al ver esto reportaron el problema, ya que esto podía provocar algún accidente de motocicletas o carros que podrían patinar al pasar por esta área.

Al lugar llegaron los elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes cerraron la zona y con apoyo de sus vehículos especiales empezaron a quitar todo el aceite derramado para evitar que ocurriera un accidente, así mismo realizaron labores de limpieza.

Por otra parte, los tragahumo también atendieron cuatro fugas de gas en distintos domicilios particulares, pues en esta temporada se está incrementando este problema, donde las personas tienen fugas en sus tanques e instalaciones, por lo que piden a la población revisarlos para evitar algún accidente en esta emporada de año nuevo.

