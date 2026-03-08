Campaña pro Cruz Roja en Soriana
Matehuala.- Se está llevando a cabo la campaña de donación a beneficio de Cruz Roja de Matehuala por parte de la empresa de Soriana, donde se invita a la gente que haga sus compras en esta tienda done algunos pesos a beneficio de esta corporación de auxilio.
Al pagar los artículos que compran, los cajeros invitan a los clientes a hacer donación de los centavos que les sobren a beneficio de la Cruz Roja, los clientes también pueden hacer donaciones de 5, 10, 20, 100 pesos o más para esta corporación de auxilio, que apoya a la gente del Altiplano potosino, este es el momento de regresar algo de lo que ellos hacen por nosotros.
La campaña inició el 1 de marzo y concluirá el próximo 31 de mayo, por lo que se exhorta a la población que al hacer sus comprar se una y haga sus donaciones, además cada sábado mientras llevan a cabo esta campaña, los paramédicos estarán acudiendo a la tienda para hacer demostraciones de los tipos de rescate que realizan.
No hay una meta de recaudación durante esta campaña, pero cualquier apoyo es de gran ayuda ya que con lo que se recaude sirve para gastos de esta corporación como arreglar vehículos, gasolina, herramientas entre otras cosas que requiere Cruz Roja para seguir brindando auxilio a la población de Matehuala y del Altiplano.
