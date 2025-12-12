Cancela Cabildo donación de predio

CIUDAD VALLES.- Echa reversa Cabildo a donación, por cambiarse la intención de construcción del Gobierno del Estado en la antigua sede de la Guardia Civil Estatal, en Lomas del Yuejat.

El decreto de donación inicial hecho por el Cabildo contemplaba que se podía hacer una reversión legal de lo donado (predio de más de dos hectáreas donde estuvo por años la Policía Estatal), dado que los motivos para los que había sido hecha la donación, cambiaron, por eso votaron a favor de hacer ese movimiento.

Originalmente, el inmueble sería usado para la Academia de la Guardia Civil Estatal, sin embargo, el nuevo plan incluye convertir ese lugar en la base de la Red Metro, tanto para el área urbana de Valles como para la línea que viajará hasta Tamazunchale.

Por tal motivo, la donación se cancela y se volverá a donar, una vez que se documente el nuevo uso que dará Gobierno del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí