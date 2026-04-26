Cañeros bloquean el Plan de Ayala

CIUDAD VALLES.- Cañeros de las tres agrupaciones que tributan al Ingenio Plan de Ayala (IPA) bloquearon la entrada a la industria por falta de pagos de preliquidaciones y por no respetar la retención acordada para que ellos puedan tener liquidez.

Líderes y miembros de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y del Grupo Ejidal de Producción Cañera (GEPC) bloquearon la salida del azúcar de la factoría, porque Grupo Santos no ha preliquidado en varias semanas a productores.

Otra razón que motivó el bloqueo fue el hecho de que hay un acuerdo de retención de dinero del Ingenio en el que les permiten tener liquidez para sus compromisos de pago, que tampoco fue cumplido por la industria.

El obstáculo se mantendrá hasta llegar a un acuerdo, pero por lo pronto, el IPA no puede sacar los camiones cargados de azúcar que tiene negociados en el norte del país, principalmente.

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