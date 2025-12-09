Caos vial por cierre de calle

Matehuala.- Severo caos vial se genera en las calles Francisco Gonzales Bocanegra y Francisco I. Madero de la zona centro de la ciudad, porque la calle 16 de Septiembre se encuentra cerrada por trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo.

Aunque los vecinos de la 16 de Septiembre están contentos porque por fin van a rehabilitar la calle, los conductores están molestos ya que esta obra ha provocado un caos vial, ya que en la calle 16 de Setiembre se encuentra una guardería en la calle de Bocanegra, la Primaria Club de Leones y en la calle Madero la secundaria Francisco Zarco, se vuelve caótica la situación a la hora de entrada y salida de clases.

Al hacer un recorrido por este sector, se pudo observar que había muchos automóviles parados e incluso camiones de rutas urbanas, que circulan por esta calle para tomar el pasaje, por lo que inclusive se tuvo que cambiar el recorrido que hacen los camiones urbanos, otro problema fue que mucha gente y sobre todo estudiantes que diario toman los también llamados farolitos, no sabían porque calle fueron desviados.

Confían ciudadanos que esta obra no tarde mucho tiempo en terminarse, porque está resultando un viacrucis circular por esta zona de la ciudad.

