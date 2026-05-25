Casa sin techo y árbol cae en vivienda, luego de granizada

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CIUDAD VALLES.- Dentro del recuento de daños de la ventisca, lluvia y granizada, Protección Civil reportó una casa dañada y un vehículo, en la zona del ejido Zaragoza.

En el Rancho La Gloria, en el norte del municipio hubo una casa que se quedó sin techo por la ventisca y el granizo, de acuerdo con el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández.

En El Nombre de Dios un árbol cayó sobre la saliente del techo de una casa, en donde apoyaron con la remoción del macizo.

En el mismo norte de la ciudad, un vehículo fue dañado por los hielos que sucumbieron por la tormenta.

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