Celebran día del policía, darán aumento de salario

Se celebró una misa, en la que el sacerdote pidió por la seguridad de los guardianes del orden

Por Carmen Hernández

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- En la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría se efectuó una misa para celebrar el Día del Policía, también se dio a conocer que a los elementos policiacos se les incrementará su salario a partir de enero de 2026.  

En la parroquia se llevó una homilía donde estuvieron presente los oficiales, el director de la Guardia Municipal y el alcalde Arnulfo Urbiola Román. 

El sacerdote dirigió un mensaje a los oficiales donde agradeció su entrega, servicio y los encomendó a las oraciones para que los protejan. 

Por otro lado, el alcalde adelantó que para el siguiente año se les incrementará el sueldo a los oficiales a más de 17 mil pesos, que es una de las metas que se cumplirá.  

Habló el funcionario de que se le seguirá invirtiendo a la corporación policíaca y prueba de ello es que se van a adquirir 2 patrullas más en el 2026, para reforzar la seguridad.

