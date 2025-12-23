Celebran día del policía, darán aumento de salario

RIOVERDE.- En la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría se efectuó una misa para celebrar el Día del Policía, también se dio a conocer que a los elementos policiacos se les incrementará su salario a partir de enero de 2026.

En la parroquia se llevó una homilía donde estuvieron presente los oficiales, el director de la Guardia Municipal y el alcalde Arnulfo Urbiola Román.

El sacerdote dirigió un mensaje a los oficiales donde agradeció su entrega, servicio y los encomendó a las oraciones para que los protejan.

Por otro lado, el alcalde adelantó que para el siguiente año se les incrementará el sueldo a los oficiales a más de 17 mil pesos, que es una de las metas que se cumplirá.

Habló el funcionario de que se le seguirá invirtiendo a la corporación policíaca y prueba de ello es que se van a adquirir 2 patrullas más en el 2026, para reforzar la seguridad.