Celebran en TecNM congreso internacional académico

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Matehuala.- El Tecnológico de Matehuala llevó a cabo el Congreso Internacional Académico 2026 de Contador Público "Construyendo futuro, conectando mentes", en el Gimnasio Auditorio de la institución, en la que realizaron una jornada académica enfocada en el fortalecimiento del conocimiento y la formación integral de sus estudiantes.

En su intervención, el director José Luis Lorenzo Bernal Robledo destacó el compromiso institucional con la excelencia académica y realizó la declaratoria inaugural del Congreso, marcando el inicio de las actividades programadas.

Como parte del arranque del congreso, se llevó a cabo la conferencia magistral "Rompiendo el silencio", impartida por Eduardo del Villar, quien ofreció un mensaje profundo y reflexivo enfocado en la salud mental, la prevención del suicidio y la importancia de tomar decisiones conscientes en la vida personal y profesional.

A través de su testimonio y experiencia, el ponente invitó a las y los asistentes a generar conciencia sobre temas que, en muchas ocasiones, permanecen invisibilizados, promoviendo el bienestar emocional y el acompañamiento oportuno, especialmente entre los jóvenes.

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Con este tipo de actividades, el TecNM - Matehuala reafirma su compromiso no solo con la formación académica de calidad, sino también con el desarrollo humano de su comunidad estudiantil, consolidando espacios que inspiran, conectan y transforman.