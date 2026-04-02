Celebran Misa Crismal

Matehuala.- Se llevó a cabo la tradicional Misa Crismal, una de las más importantes de la Iglesia católica, ya que en ella se bendicen los aceites especiales que se utilizan en los distintos sacramentos en todas las parroquias del Altiplano potosino. El Miércoles Santo se llevó a cabo la Misa Crismal en la Catedral.

En esta eucaristía se reunieron todos los sacerdotes de la Diócesis para bendecir los aceites que se usarán en el bautismo, comunión, confirmación, renovación de votos sacerdotales y unción de los enfermos.

Fue monseñor Margarito Salazar Cárdenas quien se encargó de realizar esta bendición.

Esta es una de las celebraciones eucarísticas más importantes, porque se consagra el Santo Crisma y se bendicen los santos óleos y aceites especiales que son utilizados para la unción de los enfermos, así como para el bautismo.

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En esta eucaristía estuvieron presentes gran parte de los sacerdotes de la Diócesis.

También se llevó a cabo la renovación de votos sacerdotales de todos los presbíteros; nuevamente aceptaron consagrar su vida a Cristo y brindar su tiempo y dedicación a promover su palabra a todos los feligreses. Este día también es conocido dentro de la Iglesia católica como el Día del Sacerdote.

Como cada año, fueron cientos las personas que acudieron a esta celebración eucarística, por lo que la Catedral lucía con un lleno total.