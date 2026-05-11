Celebran misa en panteón municipal

RIOVERDE.- Alrededor de 300 personas acudieron a la misa en honor a las Madres que se ofició en el panteón municipal, muchas para recordar a su madre ya fallecida y cuyos restos están en este camposanto.

El párroco Manuel Oviedo acudió desde temprana hora a oficiar la homilía por el 10 de mayo por las madrecitas que fallecieron y que están sepultadas en el panteón municipal.

El presbítero dirigió un mensaje de fe, esperanza y reflexión a los asistentes, para recordar con gran devoción y honor a su mamá.

A la homilía acudieron 300 personas de varias comunidades que incluso llevaron ramos de flores y hasta mariachis, para deleitar con las tradicionales mañanitas y otras canciones.

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