Celebran misa en panteón municipal
Acuden familias cuyos restos de su progenitora yacen en el camposanto
RIOVERDE.- Alrededor de 300 personas acudieron a la misa en honor a las Madres que se ofició en el panteón municipal, muchas para recordar a su madre ya fallecida y cuyos restos están en este camposanto.
El párroco Manuel Oviedo acudió desde temprana hora a oficiar la homilía por el 10 de mayo por las madrecitas que fallecieron y que están sepultadas en el panteón municipal.
El presbítero dirigió un mensaje de fe, esperanza y reflexión a los asistentes, para recordar con gran devoción y honor a su mamá.
A la homilía acudieron 300 personas de varias comunidades que incluso llevaron ramos de flores y hasta mariachis, para deleitar con las tradicionales mañanitas y otras canciones.
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