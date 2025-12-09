logo pulso
Estado

Celebran una misa por próximo inicio de zafra

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Celebraron misa por el inicio de la zafra en siete días, dentro de las instalaciones del Ingenio Plan de Ayala (IPA).

Durante la mañana de este lunes 8 de diciembre, personal del Ingenio y miembros del Comité de la Caña de Azúcar participaron de una homilía, en honor al inicio del proceso industrial para la obtención del azúcar en el ingenio que está dentro de la zona urbana de Valles.

Con esto se da por inaugurado el trabajo de pruebas, que consiste en quema, corte, trasiego (zafra es acarreo en árabe) y molienda, teniendo los días 13 y 14 de diciembre como los últimos ensayos de los procesos, bajo tiempo y comenzar a contar el Karbe a partir del lunes 15 de diciembre.

