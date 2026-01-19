Celebrará el Codi cena baile con causa

RIOVERDE.- Este próximo 14 de febrero el Centro de Orientación y Desarrollo Integral (Codi) llevará a cabo una cena baile con causa, el costo del boleto para el evento será de 400 pesos, los recursos que se recauden servirán para atender necesidades que enfrenta la institución.

El presidente del Codi Ernesto Márquez Cedillo, dio a conocer que se tienen muchas carencias en la institución, es por ello que se están realizando diversas actividades encaminadas a reunir recursos económicos, para atender sus necesidades, que son apremiantes.

Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, se realizará una cena baile este 14 de febrero a las 8 de la noche, en la Finca El Palmar.

La cena consistirá en una taquiza a llenar, en un horario de 9 a 11 de la noche, donde los asistentes podrán degustar los platillos que más les agraden.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El costo del boleto será de 400 pesos y la meta es vender por lo menos 200.

También se contará con la participación de una Rondalla, es por ello que se le pide a la ciudadanía se una a esta loable labor y coopere.