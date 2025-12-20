logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Centro médico privado sin recursos para aguinaldo

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Centro médico privado sin recursos para aguinaldo

CIUDAD VALLES.- Un centro médico particular de Ciudad Valles envió un documento a sus trabajadores en el que les dice que no habrá aguinaldos y si no les gusta, que la puerta está abierta. 

Empleados del Sanatorio San José, ubicado en el norte del municipio, en la colonia Altavista recibieron una misiva en la que los directivos, de apellidos Carranza y Bravo les halagan como personas esforzadas y resilientes, para poco después advertir que no hay recursos para pagar los aguinaldos, un beneficio laboral de todos los trabajadores. 

Luego de anunciar que no habría la prestación de fin de año (contemplada en la Ley Federal del Trabajo), advierten que, de no estar de acuerdo con la medida, dejan abierta la posibilidad para que se marchen de la empresa. 

Poco antes, hacen una explicación sobre problemas de liquidez y facturación que no les permiten hacer los pagos correspondientes. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Algunos de los trabajadores aseguraron a Huasteca Hoy que la empresa no ha buscado conciliar con ellos, sino que ya tomó la decisión de manera unilateral y algunos procederán de manera legal si es necesario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interferir acciones de justicia, un delito
Interferir acciones de justicia, un delito

Interferir acciones de justicia, un delito

SLP

Redacción

Presentan candidatas a Señorita Matehuala
Presentan candidatas a Señorita Matehuala

Presentan candidatas a Señorita Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas
Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

SLP

Carmen Hernández

Inicia festividad del Niño Jesús
Inicia festividad del Niño Jesús

Inicia festividad del Niño Jesús

SLP

Jesús Vázquez

Bajan la imagen y realizan una peregrinación