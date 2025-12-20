Centro médico privado sin recursos para aguinaldo

CIUDAD VALLES.- Un centro médico particular de Ciudad Valles envió un documento a sus trabajadores en el que les dice que no habrá aguinaldos y si no les gusta, que la puerta está abierta.

Empleados del Sanatorio San José, ubicado en el norte del municipio, en la colonia Altavista recibieron una misiva en la que los directivos, de apellidos Carranza y Bravo les halagan como personas esforzadas y resilientes, para poco después advertir que no hay recursos para pagar los aguinaldos, un beneficio laboral de todos los trabajadores.

Luego de anunciar que no habría la prestación de fin de año (contemplada en la Ley Federal del Trabajo), advierten que, de no estar de acuerdo con la medida, dejan abierta la posibilidad para que se marchen de la empresa.

Poco antes, hacen una explicación sobre problemas de liquidez y facturación que no les permiten hacer los pagos correspondientes.

Algunos de los trabajadores aseguraron a Huasteca Hoy que la empresa no ha buscado conciliar con ellos, sino que ya tomó la decisión de manera unilateral y algunos procederán de manera legal si es necesario.