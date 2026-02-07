Cerritos, sede de juegos deportivos de nivel básico

Cerritos.- El municipio será sede de los XXVII Juegos Deportivos Estatales de Educación Básica en la disciplina de voleibol de sala, que se realizarán del 21 al 24 de abril, donde participarán equipos de varios municipios.

La alcaldesa Ruth Liliana Castillo Montelongo, se reunió con personal de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y les hizo entrega del oficio.

El evento deportivo se realizará del 21 al 24 de abril, tendrá como sede el Auditorio Municipal y la Unidad Deportiva.

El Ayuntamiento brindará apoyo logístico y operativo durante los eventos deportivos a desarrollarse, el objetivo es garantizar la seguridad y el bienestar de los deportistas participantes.

La alcaldesa señaló que se fomentará el deporte y la sana convivencia entre niños, aunado a que se espera una gran derrama económica, el impulso al turismo y la gastronomía local.

Serán 5 equipos de Cerritos los que participarán en diversas disciplinas y los alumnos tienen la esperanza de avanzar a la etapa nacional que se realizará en los próximos meses.