Chocan auto y camioneta

CIUDAD VALLES.- Ocurrieron dos percances viales en la zona urbana de Ciudad Valles, dejando como saldo únicamente daños materiales.

El primero sucedió sobre el bulevar Carretera al Ingenio y la calle Morelos, en la colonia Francisco Villa, donde se vieron involucrados un automóvil Volkswagen rojo y un Chevrolet blanco y verde, habilitado como taxi, con número económico 411.

Según testigos, el conductor del taxi salió de la colonia mencionada por la calle Morelos, pero no tuvo precaución al cruzar el bulevar y le cortó la circulación al Volkswagen, cuyo conductor no alcanzó a frenar y ocurrió la colisión.

Los involucrados en el percance resultaron ilesos y, tras la intervención de las autoridades, hubo un acuerdo para la reparación de los daños.

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Por otro lado, en el bulevar México-Laredo, entre las calles 16 de Septiembre y Escontría, el conductor de una camioneta de modelo atrasado realizó una maniobra de retorno en un espacio prohibido y le cortó la circulación al conductor de un vehículo compacto, provocando la colisión.

Al igual que en el caso anterior, los involucrados resultaron ilesos y llegaron a un acuerdo en presencia de los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.