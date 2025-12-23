Ciudadanos atiborran las calles de zona centro

Matehuala.- Se acerca la Navidad y se ha incrementado el tráfico vehicular y de motos en la zona centro de la ciudad generándose caos vial por lo que agentes de Tránsito y Vialidad han tenido que cerrar algunas calles por varios minutos para desalojar un poco el tráfico de las principales calles.

Al hacer un recorrido por el centro de la ciudad, se pudo observar un fuerte tráfico tanto de motos como de carros e inclusive de bicicletas, pues todo mundo está acudiendo a realizar sus compras navideñas, en los supermercados y diferentes tiendas que hay en el centro, además esto ha provocado que no haya n un lugar libre para estacionarse, inclusive los estacionamientos privados se encuentran llenos.

Los elementos de tránsito por algunos minutos estuvieron cerrando calles como la Miguel Hidalgo y Benito Juárez, ya que estaban llenas de vehículos y no podía pasar ya ninguna unidad, así que las cerraron hasta que empezó a desalojarse, los carros y motos tardaban hasta más de una hora para poder salir del centro de la ciudad.

Ante esta situación, se recomienda a la gente tener precaución al ir al centro de la ciudad en carro o moto, para evitar cualquier accidente, además de estar preparados para moviliarse, pues los supermercados han tenido un lleno total debido a las fiestas navideñas.

