logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASMADOS!

Fotogalería

¡ENTUSIASMADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ciudadanos atiborran las calles de zona centro

Por Jesús Vázquez

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudadanos atiborran las calles de zona centro

Matehuala.- Se acerca la Navidad y se ha incrementado el tráfico vehicular y de motos en la zona centro de la ciudad generándose caos vial por lo que agentes de Tránsito y Vialidad han tenido que cerrar algunas calles por varios minutos para desalojar un poco el tráfico de las principales calles.

 Al hacer un recorrido por el centro de la ciudad, se pudo observar un fuerte tráfico tanto de motos como de carros e inclusive de bicicletas, pues todo mundo está acudiendo a realizar sus compras navideñas, en los supermercados y diferentes tiendas que hay en el centro, además esto ha provocado que no haya n un lugar libre para estacionarse, inclusive los estacionamientos privados se encuentran llenos. 

Los elementos de tránsito por algunos minutos estuvieron cerrando calles como la Miguel Hidalgo y Benito Juárez, ya que estaban llenas de vehículos y no podía pasar ya ninguna unidad, así que las cerraron hasta que empezó a desalojarse, los carros y motos tardaban hasta más de una hora para poder salir del centro de la ciudad.

Ante esta situación, se recomienda a la gente tener precaución al ir al centro de la ciudad en carro o moto, para evitar cualquier accidente, además de estar preparados para moviliarse, pues los supermercados han tenido un lleno total debido a las fiestas navideñas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas
Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

SLP

Carmen Hernández

Ya huele a ponche el festejo de Navidad
Ya huele a ponche el festejo de Navidad

Ya huele a ponche el festejo de Navidad

SLP

Carmen Hernández

Solo una de cada tres plantas tratadoras está funcionando
Solo una de cada tres plantas tratadoras está funcionando

Solo una de cada tres plantas tratadoras está funcionando

SLP

Redacción

Realizan posada para los niños del CRI
Realizan posada para los niños del CRI

Realizan posada para los niños del CRI

SLP

Jesús Vázquez

Les dieron regalos, además rompieron la piñata