Cuando la ciencia se convierte en solución: el IPICYT y la innovación aplicada para empresas y gobiernos

Cuando la ciencia se convierte en solución: el IPICYT y la innovación aplicada para empresas y gobiernos

Estado

Civiles armados disparan contra autobús turístico en la Valles-Tamazunchale

Autobús de turismo es atacado por civiles armados en la Valles-Tamazunchale. Chofer logra escapar ileso del incidente.

Por Huasteca Hoy

Diciembre 28, 2025 10:18 a.m.
Civiles armados disparan contra autobús turístico en la Valles-Tamazunchale

CIUDAD VALLES. Un autobús de turismo fue atacado con armas de fuego cuando circulaba por la carretera Valles–Tamazunchale; no se reportaron heridos.

La unidad pertenece a la empresa Transmorva, con oficinas en el estado de Puebla, y era conducida por un operador que había salido de Ciudad Valles, con destino a Aquismón.

El chofer informó a las autoridades que cerca del crucero de Tantobal, a unos 30 kilómetros al sur de Ciudad Valles, fue alcanzado por una motocicleta y una camioneta Ram de color rojo, cabina y media.

En la parte trasera de la camioneta viajaba un individuo que, mediante señales con una lámpara, intentó obligar al chofer a detener la marcha.

Ante la negativa del conductor, los ocupantes de los vehículos realizaron varias detonaciones de arma de fuego contra la unidad turística, una de las cuales impactó el parabrisas.

El operador logró acelerar y ponerse a salvo, para posteriormente solicitar apoyo a través de los números de emergencia. Al arribar las corporaciones de seguridad, se confirmó que no hubo personas heridas, aunque el autobús presentó daños materiales.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables del ataque.

Huasteca Hoy

Autobús de turismo es atacado por civiles armados en la Valles-Tamazunchale. Chofer logra escapar ileso del incidente.

