Rescata Escuadrón AVE a una adulta mayor

La fémina era víctima de violencia y abusos

Por Carmen Hernández

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Rescata Escuadrón AVE a una adulta mayor

RIOVERDE.- El Escuadrón AVE rescató a adulta mayor que sufría violencia, hay un detenido en la comunidad de Ojo de Agua Seco, luego de denuncia que fue presentada. 

En las oficinas de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se recibió una llamada de auxilio por las condiciones en que vivía la adulta mayor, por lo que de manera inmediata acudió el Escuadrón AVE a un domicilio particular de la comunidad de Ojo de Agua Seco. 

La víctima, una mujer de 86 años de edad, quien fue agredida por un sujeto de 84 años de edad. 

Al lugar acudieron también elementos de la Guardia Civil Municipal, el personal del DIF brindó asistencia psicológica a dos mujeres de 62 y 86 años de edad, quienes sufrieron una crisis nerviosa.  A las víctimas se les brindó orientación jurídica para formalizar la denuncia por violencia familiar.  Cabe destacar que un hombre de 83 años de edad fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia.

