Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Estado

Clausuran obra donde murió albañil

Pero no fue por el deceso, no tenía permiso de construcción

Por Redacción

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
Clausuran obra donde murió albañil

CIUDAD VALLES.- La clausura de obra del edificio en obra negra de donde se desplomó y murió el albañil el miércoles pasado no tuvo que ver con este incidente, de acuerdo con el director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera.

El funcionario explicó que dentro de la serie de obras que se encuentran con anomalías o deficiencias de permiso, se encontraba el edificio sin revoque que se yergue sobre Fray Andrés de Olmos y Calle Primera, en el fraccionamiento Lomas Poniente y en donde el miércoles, un hombre de 57 años de edad cayó de la máxima altura (cinco pisos), muriendo instantáneamente y bajo condiciones de seguridad desconocidas y no explicadas.

Cázares Olvera comentó que así como esta construcción, otras tres serían clausuradas por razones parecidas y aceptó que el caso del trabajador muerto fue un tema de alto impacto, aunque la clausura que él practicó no tiene que ver con eso.

