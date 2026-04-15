Club reparte comida afuera del Hospital

MATEHUALA.- El Club de la Plaza de Armas acudieron a la Clínica 14 para repartir comida a familiares que se encuentran acompañando a un enfermo.

Este tipo de acciones las llevan a cabo, pues saben que muchas de las personas que están con sus enfermos vienen de comunidades muy lejanas, y otras son de Matehuala, pero no tienen suficiente dinero para comprar comida, de la misma manera no cuentan con el tiempo suficiente, por lo que terminan malpasándose, ante esta situación, decidieron llevarles algo de comer y beber mientras esperan respuesta de los doctores.

Muchas personas que estaban acompañando a los pacientes de la Clínica 14 se acercaron para recibir unos molletes y agradecieron este noble gesto que llevaron a cabo en el hospital, pues son momentos muy difíciles los que están pasando. Los miembros del club platicaron con algunas personas y les dieron ánimos.

Los miembros del Club de la Plaza de Armas manifestaron que este fue un momento muy especial para poder convivir con las personas que se encuentran en el hospital y llevarlos, aunque sea un poco de ayuda sobre todo recordarles que no están solos, pues un pequeño gesto hace la diferencia. Agregaron que, mientras puedan, seguirán trabajando para apoyar a las personas.

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