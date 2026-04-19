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Colectarán televisores viejos en plaza principal

Por Redacción

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Colectarán televisores viejos en plaza principal

CIUDAD VALLES.- El martes que viene habrá una recolección masiva de aparatos de televisión viejos, los que cuentan con cinescopio, en la plaza principal, organizada por la dirección de Ecología Municipal.

La intención es que los viejos aparatos no lleguen a basureros o rellenos sanitarios, ya que los componentes de los que están hechos pueden resultar altamente contaminantes para los mantos acuíferos.

La recolección será en la plaza, el martes 21 de abril, de las nueve de la mañana a la una de la tarde y es parte de las actividades que llevará a cabo Ecología respecto al Día Internacional de la Madre Tierra.

También habrá recolección de residuos electrónicos en el mismo espacio y horarios.

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