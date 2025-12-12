Colocarán taxímetro a autos de alquiler

CIUDAD VALLES.- Que ahora sí, habrá taxímetro en los vehículos de alquiler vallenses, que serán instalados en el primer trienio de 2026.

Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) insistió en que no hay ningún aumento a las tarifas en la actualidad y recordó que sigue pendiente la colocación de medidores de distancia en los taxis, para que haya un cobro justo de acuerdo a los kilómetros recorridos en cada servicio que ofrecen los taxistas.

Dijo que ya están listas las empresas proveedores de los aparatos y que se harán pruebas iniciando el 2026, para que en el decurso del primer trimestre del año próximo estén trabajando con taxímetros solamente los vehículos verdes o de la zona urbana.

Aclaró que no es un dispositivo opcional, sino que todos los 747 taxis deberán traer el dispositivo.

Manifestó que el estudio de todas las rutas ya se ha llevado a cabo y que estarán implementando tal concepto pronto, para evitar más abusos en el cobro de la tarifa.