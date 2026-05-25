Colonia Miravalles, en penumbras
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CIUDAD VALLES.- Vecinos de la colonia Miravalles, en el norte del municipio han reportado desde hace dos semanas que el alumbrado público funciona de manera parcial en ese sector.
Desde hace dos semanas, las luminarias de la Miravalles dejaron de emitir su luz, por diversos motivos, aunque los vecinos intuyen que es por el largo tiempo de servicio que tienen, pero hay lugares en donde no hay más luz que la de algunos focos de casas y hay muchas mujeres y niños que tienen que transitar en las penumbras para ir a la tienda o cuando caminan de la parada del autobús a su casa, resultando peligroso para todos ellos.
Argumentaron que ya hicieron la petición de cambio de focos a Servicios Municipales, sin embargo, no ha habido respuesta alguna.
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