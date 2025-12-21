Comerciantes esperan repunte de sus ventas
Hay más flujo de dinero en esta temporada
RIOVERDE.- Comerciantes esperan un repunte en las ventas de un 200% , el año no fue lo que esperaban, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Carlos Emmanuel García.
Explicó el líder de los comerciantes que con la llegada de los paisanos se espera se reactive la economía, porque todo el año estuvo tranquilo.
Por fortuna están llegando los connacionales y por ende hay más flujo de dinero, muchos de ellos apoyan a sus familias en diversas compras de artículos que requieren.
Se espera un incremento de un 200% en las ventas, sobre todo en el área de restaurantes, juguetería e incluso en electrodomésticos, porque hay familias que cambian los aparatos. Puntualizó que durante el año bajaron las ventas en un 60% porque no hubo circulante de dinero y las familias solo compraban lo indispensable.
