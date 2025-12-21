logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Comerciantes esperan repunte de sus ventas

Hay más flujo de dinero en esta temporada

Por Carmen Hernández

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Comerciantes esperan repunte de sus ventas

RIOVERDE.- Comerciantes esperan un repunte en las ventas de un 200% , el año no fue lo que esperaban, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio  (Canaco) Carlos Emmanuel García.  

Explicó el líder de los comerciantes que con la llegada de los paisanos se espera se reactive la economía, porque todo el año estuvo tranquilo. 

Por fortuna están llegando los connacionales y por ende hay más flujo de dinero, muchos de ellos apoyan a sus familias en diversas compras de artículos que requieren.

Se espera un incremento de un 200% en las ventas, sobre todo en el área de restaurantes, juguetería e incluso en electrodomésticos, porque hay familias que cambian los aparatos. Puntualizó que durante el año bajaron las ventas en un 60% porque no hubo circulante de dinero y las familias solo compraban lo indispensable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial
Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial

Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial

SLP

Huasteca Hoy

Tras amparo judicial, Gobierno se verá obligado a desembolsar fondos del FAISPIAM para comunidades en 2025 y 2026.

Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados
Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados

Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados

SLP

Huasteca Hoy

Ricardo Gallardo asegura incursión de policías de investigación contra extorsiones en mercados locales de Ciudad Valles

Derrapan motociclistas y resultan lesionados
Derrapan motociclistas y resultan lesionados

Derrapan motociclistas y resultan lesionados

SLP

Redacción

Cortocircuito provoca incendio en una casa
Cortocircuito provoca incendio en una casa

Cortocircuito provoca incendio en una casa

SLP

Carmen Hernández