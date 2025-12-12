logo pulso
Con desfile festejan el día del payaso

Brindan momentos de alegría

Por Jesús Vázquez

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Con desfile festejan el día del payaso

Matehuala.- El miércoles por la tarde se llevó a cabo el cuarto desfile de payasos de Matehuala con la finalidad de conmemorar el día internacional del payaso, que se conmemora cada 10 de diciembre, en este desfile recorrieron las principales calles de la ciudad.

Algunos de los payasitos organizaron el cuarto desfile, lamentablemente hubo muy poca respuesta por parte de quienes se dedican a esta noble profesión, sin embargo, esto no importó y a pesar de que eran pocos los payasos, se reunieron en el Parque Álvaro Obregón, acompañados de unas botargas salieron a desfilar recorriendo las principales calles del centro de la ciudad. 

Se pudo ver al payaso Taruguin, a la Payasita Carmelita, la payasita Morita, la payasita de peques Shows que ahora estaba acompañada por sus nietas, también había varias botargas de varios personajes de caricaturas muy conocidas, quienes desfilando y alegrando a los pequeños regalándoles dulces y pelotas, los pequeños se mostraban muy felices al ver este gran evento, en el que esperan que en el próximo año más payasitos se unan. 

El desfile de los payasos terminó en el santuario de Guadalupe, donde el padre realizó una misa especial a los payasitos en su día y les dio la bendición.

Durante la eucaristía se pidió de manera especial por todos los payasitos, pues el hacer reír es una labor muy difícil, pues en ocasiones ellos traen muchos problemas, pero al momento de salir a hacer su show olvidan todo y se esfuerzan por hacer felices a los niños. 

