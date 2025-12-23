logo pulso
Estado

Concluye colecta anual de Bomberos

Por Jesús Vázquez

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Elementos de Bomberos llevaron a cabo su colecta anual con gran éxito en el centro de la ciudad, en la caseta del libramiento, donde estuvieron cadetes con una bota para que las personas le echaran alguna moneda que siempre fue bien recibida, en próximos días darán a conocer el resultado de la colecta anual.

Con gran éxito se llevó a cabo la colecta anual del Cuerpo de Bomberos, la cual hacen ellos solo una vez al año para recaudar fondos a beneficio de esta corporación de auxilio, de esta manera obtener ingresos para la gasolina de los camiones, así como para pagar el mantenimiento de camiones de bomberos, y arreglar el equipo que tienen, si es posible hasta adquirir herramientas.

Esta corporación de auxilio brinda servicios de manera gratuita a toda la población de Matehuala y del Altiplano y solo una vez al año hacen su colecta anual, gracias a los ingresos obtenidos esta corporación de auxilio puede trabajar un año más en la ciudad, pues lamentablemente son pocos los ingresos que tienen, pero a pesar de eso no se rinden y trabajan día a día.

 En la actualidad los Bomberos de Matehuala no solo se dedican a apagar incendios, pues trabajan en distintos tipos de auxilio en la ciudad, como accidentes carreteros, hasta han rescatado perros, gatos y otros animales, pues también están comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 

