Concluyen festejos guadalupanos

Matehuala.- Con gran alegría y fervor concluyeron los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe en el Santuario Guadalupano, a donde acudieron cientos de personas en peregrinaciones para darle las gracias a la Virgen Morena por todas las bendiciones que les ha dado.

Desde temprana hora empezaron con las tradicionales mañanitas, así mismo durante todo el día estuvieron llegando danzas, peregrinaciones y personas de distintos puntos de la ciudad a llevarle flores, velas, entre otras cosas para agradecer un milagro concedido por la Virgen, algunos de los peregrinos entraron hincados a la iglesia como manera de agradecimiento.

Para terminar las fiestas guadalupanas se llevó a cabo una misa oficiada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas, al término de la eucaristía se llevó a cabo un evento cultural con un grupo musical y luego hubo una gran muestra de fuegos artificiales, para dar por concluidos las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe en el Santuario.

No solo en el Santuario de Guadalupe se vivió la alegría de las fiestas guadalupanas, pues en todo México la fe de la Virgen de Guadalupe es de las más grandes que hay y en Matehuala no es la excepción también en la capilla de Guadalupe en la calle de Bustamante llegaron cientos de personas, además de que en diferentes calles se veía que se llevaban a cabo rodaros y danzas en su honor.

