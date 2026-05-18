Matehuala.- Concluyó la Ruta del Peyote en la cual miles de motociclistas recorrieron las carreteras del Altiplano potosino. En el recorrido participaron alrededor de 3,500 bikers, pero en la concentración realizada en Ferema llegaron cerca de seis mil personas para admirar las motocicletas y disfrutar de los conciertos que se celebraron como parte del evento.

El evento inició con la Ruta Mezcalera, en la cual visitaron el municipio de Charcas y recorrieron los lugares donde se elabora esta tradicional bebida. El arranque de la Ruta del Peyote fue en la calle Hidalgo, desde donde partieron rumbo a Villa de Guadalupe, donde fueron recibidos con agua y un grupo de rock.

Posteriormente acudieron a Estación Catorce, donde se llevó a cabo la bendición de cascos mediante una ceremonia wixárika.

El recorrido continuó por los municipios de Vanegas y Cedral, en este último estuvieron en el Salón México, lugar donde se filmó la película El Infierno.

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Asimismo, había un grupo de rock que interpretó varias melodías para los bikers. En estas actividades también participaron varios influencers y famosos, como El Lobo Feroz y la Caperucita Roja, Lexi Beltrán y el programa Rodando México, entre otros.

Julián Espinoza, quien es uno de los dirigentes de la Ruta del Peyote, dijo que se tuvo la participación de 3 mil bikers en el recorrido, pero en la concentración biker que se llevó a cabo en Ferema estuvieron más de 6,000 asistentes, donde hubo grupos musicales. Algo de lo más esperado fue el homenaje a Soda Stereo, realizado por un grupo argentino.

Asimismo, se proyectó un video con las fotografías de los motociclistas de diferentes clubes que han fallecido, pues este fue un homenaje a los bikers caídos, quienes ahora corren en sus motos celestiales.