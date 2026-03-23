Concluyó tercer Festival Juarista

Matehuala.- Con gran éxito se llevó a cabo por tercer año consecutivo el Festival Juarista, organizado por la Logia Masónica Luz de Matehuala Número 12, en el cual realizaron actividades culturales, y académicas, así como sociales.

Dentro de las actividades del Festival Juarista realizaron la reforestación de la Escuela Primaria Pípila y la Secundaria Técnica número 40, en las cuales estuvieron plantando árboles y se les pidió a los alumnos y maestros cuidarlos, pero también se llevó a cabo un concurso de oratoria en el cual participaron varias instituciones educativas, el que fue ganado por la jovencita Karla Sarahí Pérez Estrada del Colegio Real del Fraile, el segundo lugar para Melani Zoé Ortiz y el tercero Natalia Rodríguez Acevedo ambas de la Escuela Secundaria Técnica 40.

Además, también llevaron a cabo el acto cívico por el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, y un torneo de ajedrez, donde hubo buena participación de niños, jóvenes y adultos.

Para finalizar las actividades también se llevó a cabo un espectáculo cultural donde contaron con un espectáculo de danza contemporánea de Natalie Rodríguez, el Grupo Preludio y un grupo de danza folclórica.

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Cabe hacer mención que este tipo de actividades son para rescatar la cultura y también para mantener vivo el espíritu juarista en los matehualenses, donde la idea es que las nuevas generaciones conozcan más de Benito Juárez.