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Conductor choca contra barra de contención

Por Redacción

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Conductor choca contra barra de contención

Matehuala.- El viernes por la noche el conductor de un automóvil resultó con múltiples lesiones luego de perder el control de su vehículo e impactarse contra la barrera de contención del puente interestatal de Matehuala.

Los hechos se originaron cuando un automóvil tipo Pointer debido al exceso de velocidad en que conducía el chofer y la falta de precaución, perdió el control y terminó impactándose contra una barrera de contención del puente interestatal. 

Testigos del accidente de inmediato pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia, ya que había una persona lesionada dentro del vehículo.

Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes sacaron del vehículo al conductor de aproximadamente 35 años de edad. 

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Al valorarlo, presentaba varios golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado en la ambulancia hasta un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también se presentaron elementos de Tránsito y Vialidad, así como de la Policía Municipal, para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades del accidente. 

Asimismo, se solicitó una grúa para trasladar el vehículo a la pensión, mientras llegaba controlaron el tráfico para evitar más accidentes.

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