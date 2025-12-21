Conflicto pasional termina con un hombre herido
RIOVERDE.- Un pleito pasional terminó con un hombre lesionado con arma de fuego en la colonia El Porvenir.
Los hechos se presentaron en la calle Moctezuma, por un problema personal de pareja cuando David Alberto quien conducía una motocicleta marca italika color rojo, resultó con una lesión producida por arma de furgo, al ser atacado presuntamente por la ex pareja de su novia, siendo trasladado a recibir servicio médico al Hospital IMSS Bienestar, debido a las lesiones sufridas.
Dos menores que estaban presentes cuando sucedió el problema, fueron canalizados con el Escuadrón AVE donde fueron atendidos al sufrir una crisis, presuntamente son los hijos de la pareja.
La Fiscalía General del Estado se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, además de castigar al agresor.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Gobierno deberá pagar FAISPIAM tras amparo judicial
Huasteca Hoy
Tras amparo judicial, Gobierno se verá obligado a desembolsar fondos del FAISPIAM para comunidades en 2025 y 2026.
Gobernador confirma acción policial contra extorsiones en mercados
Huasteca Hoy
Ricardo Gallardo asegura incursión de policías de investigación contra extorsiones en mercados locales de Ciudad Valles