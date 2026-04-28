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Consejo de Turismo prevé sequía prolongada en Cascada de Tamul

Anticipó que afectaría la imagen y el flujo de agua

Por Ana Paula Vázquez

Abril 28, 2026 02:40 p.m.
A
Consejo de Turismo prevé sequía prolongada en Cascada de Tamul

La Cascada de Tamul enfrenta una reducción crítica en su caudal ante la falta de lluvias, un escenario que ya había sido advertido por especialistas del sector turístico.

La diputada Brisseire Sánchez López informó que durante la última reunión del Consejo de Turismo se anticipó que, si no se registraban precipitaciones en los días siguientes, la cascada llegaría a estas condiciones, como ocurre cada año en temporada de sequía.

Explicó que se ha mantenido un monitoreo constante del afluente en coordinación con la Secretaría de Turismo, ante la disminución del nivel de agua que ha modificado la imagen del paraje, el cual actualmente no presenta el cauce ni la "majestuosidad" habitual.

A pesar de ello, la diputada afirmó que la Huasteca Potosina continúa recibiendo visitantes. Señaló que los prestadores de servicios se mantienen en operación y se preparan para atender a las y los turistas bajo estas condiciones.

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Advirtió que el problema no se limita al impacto visual o turístico. La falta de lluvias también afecta al campo y provoca la disminución en los niveles de agua de pozos en distintos municipios, lo que puede derivar en problemas de abasto. Indicó que se espera que el inicio del temporal de huracanes, previsto a partir del 15, permita la recuperación del caudal en la región.

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