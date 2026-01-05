Continúa la ola de robos en mercado San Juan

CIUDAD VALLES.- Siguen los problemas de intrusión de ladrones a negocios del mercado San Juan.

Los comerciantes que ya se habían quejado de los robos e intrusiones en sus negocios han insistido en que sigue habiendo poca vigilancia y las tiendas y fondas se encuentran expuestas a los ladrones.

Luego de una oleada de robos ocurrida hace meses en los mercados municipales, el Ayuntamiento dio a conocer que habría un grupo de casi una decena de veladores para los centros de comercio, pero pese a ello los robos continúan en el centro de abasto, afectando a los comerciantes.

Durante el último mes del año, hubo quejas de robos en casas y comercios en muchos sectores de la ciudad y el mercado San Juan fue uno de los lugares más predilectos de los delincuentes.

Por lo que ha aumentado el descontento por parte de los comerciantes, pues las cosas han empeorado desde que denunciaron la ola de atracos de que son objeto.