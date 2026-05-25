Continuará Coepris con verificación de negocios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- En la Coepris se cuenta con un programa de actividades y metas a seguir de manera mensual, se realizarán verificación a negocios para que estén en regla en el caso de las medidas sanitarias que se impone a este tipo de negocios y quien no cumpla, sería sancionado.

El jefe de la Coepris Ernesto Torres Maldonado, dio a conocer que estuvo acéfala la dirección, por el momento se está habilitando las cuentas que se necesitan.

Se cuenta con un Poa, con la finalidad de cumplir con las metas a seguir de manera mensual.

Se están realizando muestreos de carne, y se están visitando los parajes turísticos como la Media Luna y San Sebastián, las muestras se están llevando a los laboratorios de la capital potosina. Adelantó que se estarán visitando los negocios que se dedican a la venta de alimentos y se estarán brindando capacitaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente dijo que se estará trabajando de manera coordinada con los municipios, para que se cumpla con las medidas sanitarias en beneficio de la población.