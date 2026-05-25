Continuará Coepris con verificación de negocios
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RIOVERDE.- En la Coepris se cuenta con un programa de actividades y metas a seguir de manera mensual, se realizarán verificación a negocios para que estén en regla en el caso de las medidas sanitarias que se impone a este tipo de negocios y quien no cumpla, sería sancionado.
El jefe de la Coepris Ernesto Torres Maldonado, dio a conocer que estuvo acéfala la dirección, por el momento se está habilitando las cuentas que se necesitan.
Se cuenta con un Poa, con la finalidad de cumplir con las metas a seguir de manera mensual.
Se están realizando muestreos de carne, y se están visitando los parajes turísticos como la Media Luna y San Sebastián, las muestras se están llevando a los laboratorios de la capital potosina. Adelantó que se estarán visitando los negocios que se dedican a la venta de alimentos y se estarán brindando capacitaciones.
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Finalmente dijo que se estará trabajando de manera coordinada con los municipios, para que se cumpla con las medidas sanitarias en beneficio de la población.
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