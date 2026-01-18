Crean consejo consultivo de turismo del Altiplano

Matehuala.- Quedó integrado el Consejo Consultivo de Turismo del Altiplano, evento donde estuvo presente la secretaria de Turismo del estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, además estuvieron presentes los presidentes municipales de la región.

El presidente municipal de Catorce Juan Francisco Javier Sandoval Torres fue designado como presidente del Consejo, por lo que se le tomó protesta y asumió la responsabilidad de encabezar los trabajos para impulsar los proyectos que generen desarrollo económico y beneficio para todos los municipios del Altiplano y promover que llegue más turismo a esta región.

El objetivo principal es fortalecer el turismo regional y consolidar estrategias conjuntas en todo el altiplano potosino, pues cada uno de los municipios tiene lugares muy bonitos para practicar diferentes tipos de turismo, pero hace falta darlos a conocer, y hacer proyectos que beneficiarían a todo el altiplano, pues de lograr hacer varios proyectos esto mejoraría la economía en la zona.

Por otra parte, en esta temporada de vacaciones invernales los comerciantes reportaron que disminuyó el turismo en la región, pues antes se había muchos visitantes que acudían a hacer sus compras en diferentes tiendas y en esta ocasión disminuyó el turismo y no tuvieron las ventas esperadas.

