Da visto bueno Cabildo a Ley Gobernadora

CIUDAD VALLES.- Con un manifiesto sobre la verdadera paridad de parte de la síndico del Partido Verde, Claudia Isabel Huerta Robledo, el Cabildo votó y aprobó la llamada "Ley Gobernadora" esta mañana; obviamente ella estuvo en contra.

Antes de la votación sobre la modificación al Artículo 32 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, sobre la ley de paridad, que coloquialmente se le ha llamado "ley gobernadora", la síndico Claudia Isabel Huerta leyó un manifiesto personal en el que invocó la lucha por la paridad en San Luis Potosí y en resumidas cuentas se dijo a favor de la paridad, como una competencia justa para hombres y mujeres, pero no mediante mecanismos restrictivos.

Luego, en la votación, la síndico votó en contra de la modificación para que los partidos sólo elijan mujeres como candidatas y la acompañaron con el voto en contra los regidores de Morena, Nora Hilda Lara y César Ramos, la regidora Esther Martínez, del PRD y Javier Cruz Salazar del PAN.