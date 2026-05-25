Dan apoyo a familias afectadas por tromba
Entregan tinacos para agua y arreglan camino de acceso a La Sanguijuela
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RIOVERDE.- Autoridades municipales acuden a la comunidad del Puente de la Escondida donde entregaron tinacos a familias afectadas por las lluvias y personal de Obras Públicas rehabilita el camino a la comunidad de Sanguijuela, que también resintió muchos daños.
Desde temprana hora el jefe de la comuna Arnulfo Urbiola Román, arribó a la comunidad de la Escondida, donde entregó tinacos para el agua a varias familias, también escuchó las necesidades que se tienen, luego de los daños causados por la tromba.
Así mismo en la comunidad de la Sanguijuela personal de Obras Públicas realizó trabajos de limpieza y rehabilitación del camino a la localidad, para que las familias no tuvieran dificultad para trasladarse.
Las autoridades acuden a las localidades, apoyando a los vecinos que resultaron afectados por las lluvias que azotaron durante la semana.
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