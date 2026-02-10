Dan mantenimiento a los pozos de agua

RIOVERDE.- Se brinda constante mantenimiento a la red de pozos de abastecimiento de agua para prevenir desabasto del líquido en los próximos meses, en la cabecera municipal se suministran 170 litros por segundo, pero se busca mejorar el aforo para evitar problemas de abasto a las familias.

El director de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (SASAR) Hipólito Ruiz Badillo, informó que se cuenta con 22 pozos para abastecer de agua a viviendas de la cabecera municipal, así como las comunidades.

Sin embargo para los próximos meses que en ocasiones se presenta baja presión, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en la red de pozos.

Se está trabajando se habilitó el pozo de San Diego, que ya no daba agua, se vuelve a perforar, rehabilitar y estará listo, será un pozo de reserva, el cual proporciona 16 litros por segundo. Actualmente están operando 9 pozos, pero para la cabecera municipal.

