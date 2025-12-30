logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Dan mantenimiento a panteón municipal

Retiran basura, limpian sepulcros y dejan pasillos libres para caminar

Por Carmen Hernández

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Dan mantenimiento a panteón municipal

RIOVERDE.- Continúa la vigilancia y mantenimiento del cementerio municipal, para tener el cementerio en buenas condiciones por la llegada de visitantes en esta temporada.  

Autoridades municipales dieron a conocer que familias están acudiendo a visitar a sus seres queridos, que se les adelantaron en el camino, recordando con cariño a sus seres queridos fallecidos. 

Por lo que se está brindando el mantenimiento al camposanto, donde trabaja una cuadrilla de empleados municipales para retirar la basura y dejar las tumbas limpias, además de pasillos del camposanto. 

Así mismo, elementos de la Guardia Civil Municipal continúa con los recorridos de vigilancia, para prevenir una contingencia mayor, pues se han detectado algunas anomalías en el cementerio. Hicieron un llamado a las familias que acuden a llevar flores a sus seres queridos, para que a los floreros les coloquen el 75% de arena y el resto de agua, para prevenir casos de dengue, como una alternativa para cuidar la salud de quienes acuden a los cementerios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abundan pedigüeños en cruceros
Abundan pedigüeños en cruceros

Abundan pedigüeños en cruceros

SLP

Carmen Hernández

Menores de edad son usados por adultos para pedir caridad

Jóvenes acuden a recoger cartilla militar
Jóvenes acuden a recoger cartilla militar

Jóvenes acuden a recoger cartilla militar

SLP

Carmen Hernández

Motociclista ebrio chocó contra repartidor
Motociclista ebrio chocó contra repartidor

Motociclista ebrio chocó contra repartidor

SLP

Redacción

Llaman a no regalar mascotas a niños
Llaman a no regalar mascotas a niños

Llaman a no regalar mascotas a niños

SLP

Carmen Hernández