Dan mantenimiento a panteón municipal

RIOVERDE.- Continúa la vigilancia y mantenimiento del cementerio municipal, para tener el cementerio en buenas condiciones por la llegada de visitantes en esta temporada.

Autoridades municipales dieron a conocer que familias están acudiendo a visitar a sus seres queridos, que se les adelantaron en el camino, recordando con cariño a sus seres queridos fallecidos.

Por lo que se está brindando el mantenimiento al camposanto, donde trabaja una cuadrilla de empleados municipales para retirar la basura y dejar las tumbas limpias, además de pasillos del camposanto.

Así mismo, elementos de la Guardia Civil Municipal continúa con los recorridos de vigilancia, para prevenir una contingencia mayor, pues se han detectado algunas anomalías en el cementerio. Hicieron un llamado a las familias que acuden a llevar flores a sus seres queridos, para que a los floreros les coloquen el 75% de arena y el resto de agua, para prevenir casos de dengue, como una alternativa para cuidar la salud de quienes acuden a los cementerios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí