Dan último adiós a "Chuyito"

Matehuala.- Cientos de matehualenses acudieron a darle el último adiós a Jesús Francisco Escobedo Magaña, "Chuyito", quien fue un guerrero, pues a pesar de las adversidades de la vida siempre mostraba una sonrisa en su rostro. Se realizaron sus funerales en su casa y una misa de acción de gracias en el Santuario de Guadalupe, para finalmente llevarlo a exhumar al Panteón Guadalupe.

Chuyito, desde que nació tenía problemas en sus riñones, por lo que no podía realizar actividades como otros niños, pues siempre estaba entrando y saliendo de hospitales en Matehuala, en el estado y en otros estados de la República.

Sus padres siempre se esforzaron y trabajaron para que lograra estar bien; lamentablemente, su cuerpo no resistió más y falleció la madrugada de este lunes en un hospital de San Luis Potosí. El cuerpo de Chuyito fue velado en su casa, a donde llegaron muchas personas para darle el pésame a su mamá y a su papá.

Asimismo, le llevaban flores, rezaban, antes de llevarlo a la misa, fue coronado como el angelito que era. Posteriormente, fue llevado al Santuario de Guadalupe, donde con una misa lo despidieron. Al finalizar la misa, se llevó a cabo un cortejo fúnebre en el que lo acompañaron cientos de personas y un mariachi que estuvo interpretando muchas melodías.

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Durante el cortejo, muchas personas cargaban globos de helio blanco.

Al llegar al Panteón Guadalupe se dio la oportunidad para que todos los asistentes vieran por última vez a Chuyito, y entre lágrimas y aplausos soltaron los globos en su honor para darle cristiana sepultura.